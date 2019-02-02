الكويت تطلب جلسة خاصة لمجلس الأمن بشأن البعثة الدولية في الخليل

وطن: طلبت دولة الكويت، من مجلس الأمن الدولي، عقد جلسة خاصة حول الوضع في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، خلال مؤتمر صحفي بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، السفير ندونغ مبا، المندوب الدائم لغينيا الاستوائية لدى المنظمة الدولية، والذي تولت بلاده الرئاسة الشهرية لأعمال مجلس الأمن اعتبارًا من أمس الجمعة.

وتأتي تصريحات "مبا"، بعد أيام قليلة من إعلان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، عدم التجديد لـ "البعثة الدولية المؤقتة في الخليل" العاملة بالمدينة منذ 1994.

وأبلغت سلطات الاحتلال أول أمس الخميس وبشكلٍ رسمي البعثة الدولية في الخليل "تيف" بانتهاء مهمتها وطالبتها بمُغادرة المدينة.

ويأتي هذا القرار بعد 21 عامًا، من عمل بعثة التواجد الدولي المؤقت في الخليل، وذلك رضوخًا لمطالب المستوطنين.

واعتبر مراقبون، أن طرد البعثة سيفتح الباب على مصراعيه أمام المستوطنين لزيادة اعتداءاتهم وتوسعاتهم الاستيطانية داخل مدينة الخليل، وخاصة البلدة القديمة ومحيط الحرم الإبراهيمي وشارع الشهداء وحي تل ارميدة وسوق الخضار القديم.