وطن تتابع اعتقال "الوقائي"إبراهيم ابو سالم عضوالتشريعي المنحل عن حماس

حماس:اعتقال أبو سالم اعتداء سافر وتنكر لتاريخ النضال الفلسطيني

درعاوي: ما حدث سيجر لاعتقالات سياسية متبادلة قد تطال الصف الأول من فتح وحماس

رام الله- وطن: قال لقمان أبو سالم، نجل إبراهيم ابو سالم، عضو المجلس التشريعي المنحل عن حركة حماس، إن جهاز الأمن الوقائي اعتقل والده، فجر اليوم السبت، بعد دهم منزله في بلدة بيرنبالا، والعبث في محتوياته.

وفي حديث لوطن، بين لقمان أن قوة من "الوقائي" اقتحمت المنزل الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وواصلت التفتيش والعبث فيه مدة ساعتين، واستولت على مبلغ مالي ومصاغ ذهبي، قبل اعتقال والده.

وأشار لقمان، وهو محام، أن القوة كانت تحمل أمر تفتيش واعتقال غير قانوني، ويبدو ان التهمة ضد والده هي التحريض ضد السلطة.

من جانبه، طالب القيادي في حماس حسن يوسف، في تصريح لوطن، بالإفراج عن أبو سالم، مؤكدا أنه رجل سبعيني مريض، وبحاجة لعناية خاصة.

واعتبر أن اعتقال ابو سالم، سابقة خطيرة، عقب حل المجلس التشريعي، وبما يؤكد أن لا حصانة لأحد.

وبين يوسف أن ابراهيم ابو سالم يعتبر نائب رئيس رابطة علماء فلسطين، ويقدم دروس الجمعة في المسجد الأقصى، هو أحد مبعدي مرج الزهور عام 1992، وأمضى في سجون الاحتلال نحو 17 عاما.

ويعد اعتقال ابو سالم سابقة في اعتقال نواب في المجلس التشريعي الذي أعلنت المحكمة الدستورية حلّه مؤخرا.

من جانبه، اعتبر المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، في بيان وصل وطن، اعتقال ابو سالم، "اعتداءً سافرا وتنكرا واضحا لتاريخ النضال الفلسطيني، واستهدافا لخيار الوحدة الوطنية".

وأضاف قاسم "الشيخ يُعد أحد القامات الوطنية المعروفة بمواقفها الوحدوية، كما أنه أفنى ما يزيد على 17 عامًا من عمره داخل سجون الاحتلال، إضافة إلى كونه أحد قيادات العمل الوطني المبعدين إلى مرج الزهور".

واعتبر أن "مواصلة السلطة سياسة القمع وانتهاك الحريات في الضفة يجر على شعبنا الويلات، وعلى قضيتنا الضرر الكبير، في وقت نحن بأمسّ الحاجة فيه لوحدة القرار والاصطفاف الوطني؛ لمجابهة الاعتداءات الإسرائيلية والمخططات التصفوية لقضيتنا".

بدوره، اعتبر المحامي داود درعاوي لوطن أن اعتقال أبو سالم سيمهد لمرحلة جديدة من الاعتقالات السياسية بالضفة وغزة، كون المتتبع لنهج طرفي الانقسام يدرك ان هناك ردود فعل على صعيد الاعتقالات المتبادلة.

وأضاف أن ما حدث سيجر لسلسلة اعتقالات سياسية قد تطال الصف الأول من فتح وحماس بالضفة وغزة، ما سيعمق حالة الانقسام.

وتابع "اعتقال شخصية بهذا الحجم هو إجهاض مبكر لأي ضوء في آخر نفق الانقسام".

ولم يتسنّ لوطن الحصول على تعليق من الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية اللواء عدنان ضميري، كونه لم يجب على هاتفه.