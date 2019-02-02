معبر الكرامة.. تنقل31 ألف مسافر و توقيف 166 مطلوبا الأسبوع الماضي

رام الله- وطن: تنقل اكثر من 31 ألف مواطن ومواطنة وزائر عبر معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي، فيما أوقفت الشرطة 166 مطلوبا جنائياً.

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة و الإعلام في الشرطة ، أن عدد المغادرين خلال الأسبوع بلغ (14388) شخصا ، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين (17076) شخصا ، وأن حركة المسافرين كانت متوسطة .

وأشار البيان، إلى أن شرطة المعبر قبضت خلال الفترة نفسها على (166) مطلوبا جنائيا وممنوعا من السفر ،سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر ، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية ، وهم مطلوبين في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية على اختلاف تقسيماتها .

و أضاف البيان، أن جميع الأجهزة الأمنية و المدنية في الإدارة العامة للمعابر و الحدود قدمت العديد من التسهيلات والخدمات لكافة المواطنين ، حيث تم التنسيق ل (11) حالة مرضية للسفر ما بين جانبي المعبر في سيارات الإسعاف الفلسطينية ، فيما أعاد الجانب الإسرائيلي (16) مواطنين خلال الفترة نفسها بحجة الأسباب الأمنية.