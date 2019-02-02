طائرتان دون طيار عطلتا الهبوط في مطار "بن غوريون".. ما القصة؟

وطن: ذكرت قناة عبرية، صباح اليوم، السبت، أن حركة الملاحة الجوية في مطار "بن غوريون" الدولي ب"تل أبيب" توقفت.

وأفادت القناة العبرية الـ"13"، بأن عمليات الهبوط في المطار توقفت لفترة قصيرة، بعدما رصدت أبراج المراقبة في المطار، طائرتين في محيط المطار، من نوع "طائرة دون طيار"، ما أدى إلى توقف عمليات الهبوط لفترة قصيرة.

وأوردت القناة أن مشغلي الطائرتين ألقي القبض عليهم، وجاري التحقيق معهم بتهم اختراق قوانين السلامة الملاحية أو الجوية في "إسرائيل"، وتعريض حياة الآلاف للخطر، والطيران دون إذن.

وأضافت القناة العبرية أن مواطنا حاول الأسبوع الماضي تشغيل طائرة دون طيار صغيرة في قلب المطار، ولكن الأمن ألقى القبض عليه، وأجرى معه تحقيقا مطولا.