آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأحد

غزة- وطن: أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة اليوم السبت، آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الأحد.

وقالت الوزارة في تصريحٍ لها أن السفر يوم غدٍ الأحد سيكون "للحافلة الأولى، والحافلتين الثانية والثالثة من كشف (1/31)".

وشددت الوزارة على ضرورة "التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها، وضرورة التواجد غدًا الساعة 06:30 صباحًا في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر".

كما وأشارت الوزارة إلى ضرورة "إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم".

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