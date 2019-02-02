مستوطنون يهاجمون عائلة أبو سرور في منزلها شمال الخليل

الخليل- وطن: هاجم مستوطنون، اليوم السبت، عائلة الشيخ أحمد أبو سرور في مخيم العروب بمحافظة الخليل، ووجهوا الشتائم والألفاظ النابية لهم.

وقال شهود عيان، إن مستوطنين هاجموا بحماية عدد من جنود الاحتلال، عائلة الشيخ أبو سرور وشتموهم بألفاظ نابية، محاولين إخراجهم من منزلهم الواقع بمحاذاة الطريق الرئيسي القدس الخليل في مخيم العروب، بزعم أن البيت يعود للجمعية المسيحية ولبيت البركة القريب منه، والذي استولى عليه المستوطنون في الاعوام الاخيرة.