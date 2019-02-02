"التعاون الإسلامي" تدين قرار الاحتلال إنهاء عمل بعثة التواجد الدولي المؤقت في الخليل

الخليل- وطن: أدانت منظمة التعاون الإسلامي قرار حكومة الاحتلال، إنهاء مهمة بعثة التواجد الدولي المؤقت بمدينة الخليل، معتبرة أن هذا الإجراء خرق لاتفاقيات جنيف وقرارات الشرعية الدولية.

‎وحذرت الأمانة العامة للمنظمة، في بيان لها، اليوم السبت، من خطورة هذا القرار الإسرائيلي الذي يشكل انتهاكا للاتفاقيات الموقعة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لا سيما القرار 904 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بعد مجزرة الحرم الإبراهيمي المروعة عام 1994، داعية المجتمع الدولي إلى إبقاء بعثة التواجد الدولي وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، واتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد للانتهاكات والاعتداءات التي يرتكبها المستوطنون وقوات الاحتلال.