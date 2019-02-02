لجنة الانتخابات لـوطن: تمديد الاقتراع في غرفة تجارة نابلس حتى السادسة مساء

نابلس- وطن: قال الناطق باسم اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية والصناعية زهير العسيلي لـ وطن، إن اللجنة اجتمعت مساء اليوم، وقررت تمديد عملية الاقتراع في انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة نابلس حتى الساعة السادسة مساء.

وأضاف العسيلي إن قرار اللجنة بتمديد عملية الاقتراع جاء نتيجة الإقبال الشديد على مركز الاقتراع وملاحظة وجود أعداد كبيرة من المقترعين خارج مقر الانتخابات، والتي تجاوزت فيها نسبة التصويت حتى الآن 72%.

وأوضح أن 2865 ناخبا يحق لهم ممارسة حقهم الانتخابي في انتخاب أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة نابلس لاختيار 13 مرشحاً، من بين 27 مرشحاً على عضوية مجلس إدارة الغرفة.

واشار إلى أن عملية فرز الأصوات ستبدأ بعد السادسة مساء مباشرة، ويتوقع أن تعلن النتيجة بعد الفرز بثلاث ساعات كحد أقصى.

وأكد العسيلي أنه كان من المقرر أن تجرى انتخابات غرفة تجارة وصناعة القدس بعد نابلس، لكن بسبب توافق عدد المرشحين مع عدد المقاعد البالغة 13 مقعداً، لن تجرى فيها الانتخابات وسيكون فوز المرشحين بالتزكية.