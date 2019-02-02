الاحتلال يجبر مجدي أبو تايه ومحمود جعافرة على هدم منزليهما في سلوان وجبل المكبر

القدس- وطن: أجبرت سلطات الاحتلال، اليوم السبت، المواطن مجدي أبو تايه من سكان عين اللوزة في بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة، على هدم منزله بيده بحجة البناء دون ترخيص.

وأوضح المواطن أبو تايه أن بلدية الاحتلال أبلغته بقرار الهدم الأربعاء وأمهلته حتى غد الأحد لتنفيذه، وإلا ستقوم آلياتها بتنفيذه وعليه دفع "تكاليف وأجرة الهدم للبلدية".

وأوضح أبو تايه أنه قام ببناء منزله قبل 4 سنوات، ويعيش فيه مع أفراد عائلته وعددهم 6 بينهم 4 أطفال.

ولفت أبو تايه أن قرار الهدم النهائي صدر رغم فرض مخالفة بناء عليه قيمتها 55 ألف شيقل.

وكان المواطن محمود عمر جعافرة هدم أمس جزءا من منزله في قرية جبل المكبر، بيده، تفاديا لدفع غرامات وأجرة الهدم لطواقم بلدية الاحتلال.

وأوضح المواطن محمود عمر أبو حسين أن بلدية الاحتلال أمهلته حتى الخامس من الشهر الجاري لتنفيذ قرار الهدم ذاتيا، والا سيدفع تكاليف أجرة الهدم "للجرافات وطواقم البلدية وقوات الشرطة المرافقة لها"، فاضطر لتنفيذ القرار رغم صعوبته.

وأضاف جعافرة انه قام بهدم نصف مساحة منزله ، حيث قام عام 2016 بتوسيع البناء القديم، ليتمكن وأبنائه وعائلتهم من العيش في المنزل، وحاول ترخيص البناء الا ان سلطات الاحتلال ترفض ذلك، حيث تدعي بلدية الاحتلال أن الأرض خضراء يمنع فيها البناء، وفق ما ذكر مركز سلوان.