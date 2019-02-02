درعاوي لـوطن: الأجهزة الأمنية تعتقل إبراهيم أبو سالم بتهمة "انتحاله شخصية عضو في المجلس التشريعي" وتجمع المحامين الديمقراطيين يدين الاعتقال

رام الله- وطن: في ظل استمرار اعتقال الأجهزة الأمنية برام الله، للنائب في المجلس التشريعي المنحل إبراهيم أبو سالم، أصدر تجمع المحامين الديمقراطيين بياناً للرأي العام، يدين فيه الاعتقال السياسي بشكل عام واعتقال أبو سالم بشكل خاص.

وحول ذلك، قال عضو مجلس نقابة المحامين داود درعاوي لـ وطن إن اعتقال أبو سالم لدى الأجهزة الأمنية جاء بتهمة "انتحاله شخصية عضو في المجلس التشريعي"، معتبراً ذلك يصب في منحى خطير جداً.

وأكد درعاوي أنه وبقرار من المحكمة الدستورية التي تجاوزت في صلاحياتها تبرير قرار حل التشريعي، الا أن عضوية أعضاء المجلس التشريعي وإن تم حله بهذه الطريقة، تبقى سارية المفعول في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل الى حين أن يؤدي الأعضاء الجدد اليمين الدستوري على ضوء انتخابات جديدة.

وشدد على أن هذا يعتبر نوع من المناكفات التي ستفتح الباب على مصراعيه بسلسلة اعتقالات سياسية متبادلة تطال قيادات في الضفة وغزة، الأمر الذي ينذر بويلات جديدة في ملف الانقسام الفلسطيني.

وأكد تجمع المحامين الديمقراطيين أن خبر اعتقال الأجهزة الأمنية للنائب في التشريعي المنحل أبو سالم في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، ببالغ القلق.

وجاء بيانه كالتالي:

ببالغ القلق تلقى تجمع المحامين الديمقراطيين الفلسطينيين نبأ اعتقال الدكتور إبراهيم أبو سالم عضو المجلس التشريعي عن كتلة حماس من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية في ساعات متأخرة من الليلة الماضية، وذلك بعد اقتحام منزله وتفتيشه وتفتيش منزل نجله المحامي لقمان أبو سالم ومصادرة بعض محتوياته، وإن التجمع يرى في هذا الاعتقال تصعيدا في عمليات الاعتقال السياسي المتبادل في الضفة وقطاع غزة، الذي سيؤدي حتما إلى دوامة غير منتهية من هذه الاعتقالات التعسفية خلافا للقانون، وسينذر بفتح صفحة سوداء جديدة من ملفات الاعتقال السياسي والانقسام المقيت، ومن ثم وأد أية جهود لرأب الصدع وإنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات العامة بما يشمل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وتوحيد الطاقات النضالية في مواجهة الاحتلال باعتبار أن التناقض الرئيس هو مع الاحتلال وسياساته الهادفة إلى تصفية حقوق شعبنا التاريخية.

وعليه فإن التجمع يدين الاعتقال السياسي في الضفة والقطاع، ويطالب الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالإفراج الفوري عن المعتقل الدكتور إبراهيم أبو سالم، وبذات الوقت يطالب التجمع الأجهزة الأمنية في قطاع غزة بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين في سجونها وطي صفحة الاعتقال السياسي في الضفة والقطاع للأبد، لتهيئة الظروف للحوار الوطني من أجل إنهاء الانقسام وإجراء انتخابات عامة في الضفة والقطاع والقدس المحتلة لتجديد الشرعية والاتفاق على برنامج وطني نضالي في مواجهة الاحتلال، ويكفينا جميعا ويلات الاحتلال.