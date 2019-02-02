المخابرات المصرية وعدت هنية باستمرار فتح معبر رفح

غزة- وطن: قدم وفد المخابرات المصرية وعداً لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، باستمرار فتح معبر رفح البري في كلا الاتجاهين، خلال لقائهما في غزة أمس.

وقال المتحدث باسم حماس حازم قاسم إن الوفد المصري وعد خلال اجتماعه مع هنية بمدينة غزة أمس الجمعة، باستمرار فتح المعبر ومواصلة إجراءات القاهرة للتخفيف من الأزمة الإنسانية في القطاع.

وكانت السلطات المصرية فتحت المعبر يوم الثلاثاء الماضي أمام حركة المسافرين في الاتجاهين، للمرة الأولى منذ انسحاب موظفي السلطة الوطنية في 7 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وكشف المتحدث باسم حماس، أن هنية سيزور القاهرة خلال الأيام المقبلة، ويبحث مع المسؤولين المصريين ملفات خاصة بالتطورات السياسية والأوضاع الإنسانية في غزة وترتيبات المصالحة.

وكان هنية التقى أمس في لقاء وصفه بـ "غير مسبوق" أمس وفداً من جهاز المخابرات المصرية، والمنسق العام لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، قبل مغادرتهما القطاع مساءً.