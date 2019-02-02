إصابة شاب بجروح خطيرة نتيجة تعرضه لجريمة إطلاق نار في جسر الزرقاء بالداخل

وطن: أُصيب شاب، يبلغ من العمر 30 عامًا، بجروح خطيرة، عقِبَ تعرّضه لإطلاق نار في بلدة جسر الزرقاء في الداخل، مساء اليوم السبت.

وعُلمَ أنه تمّ نقلُ الشاب المُصاب إلى مشفى "هيلل يافه" في الخضيرة، لاستكمال العلاج، ولم تتضح بعد خلفية الجريمة.

ووفق الإحصائيات، فإن 1236 رجلا وامرأة من فلسطينيي الداخل قُتلوا في الأعوام 2000 وحتى تشرين الثاني/نوفمبر 2017. وخلال العام 2016 قُتلت 30 امرأة فلسطينية في الداخل.

(عرب 48)