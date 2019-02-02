سلفيت: تشكيل لجنة سياسات لمتابعة المستجدات في القطاع الزراعي

سلفيت- وطن: نظم اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين ورشة عمل في محافظة سلفيت ضمن مشروع تطوير نظم الانتاج الزراعي والسوق المتكافئ في الاراضي الفلسطينية بالشراكة مع اوكسفام وبتمويل من SIDA.

وتناولت هذه الورشة شرح حول بعض القوانين والسياسات الزراعية من ضمنها الاسترداد الضريبي وصناديق درء المخاطر والاقراض الزراعي.

وقد تم تشكيل لجنة سياسات تهدف الى متابعة المستجدات في المحافظة ورفع توصيات الى لجنة السياسات المركزية من اجل طرح المشاكل التي يواجهها المزارعون والحلول لذلك.

وشارك في هذا اللقاء مديرية زراعة سلفيت، ودائرة الخدمات البيطرية في وزارة الزراعة والاغاثة الزراعية وممثل عن صندوق درء المخاطر والحملة الشعبية لمقاومة الجدار والعديد من المزارعين وممثلين عن الهيئات الرسمية والشعبية، حيث لاقى اللقاء ترحيب من الحضور.