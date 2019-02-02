مخيم السبينة في ريف دمشق يتضامن مع الأسرى في سجون الاحتلال

وطن- وكالات: تحت عنوان الحرية والكرامة، نظّمت فصائل فلسطينية في مخيم السبينة للاجئين الفلسطينيين في ريف دمشق، وقفة تضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي وسط مشاركة وجهاء وشخصيات من أبناء المخيم.

ورفع المشاركون في الوقفة العلم الفلسطيني، ولافتات تحيي الأسرى وتشيد بصمودهم في سجون الاحتلال.

يشار إلى أن الأهالي في مخيم السبينة يشكون من أوضاع معيشية مزرية نتيجة نقص الخدمات الأساسية فيه، وفق ما ذكرت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا".