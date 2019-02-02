اتصالات لعقد لقاء يجمع نتنياهو وبوتين

القدس- وطن: ذكرت القناة 13 العبرية، مساء اليوم السبت، أن اتصالات تجري بين ديوان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، والكرملين الروسي، للتنسيق بشأن عقد لقاء بين نتنياهو وفلاديمير بوتين.

ونقلت القناة عن مسؤول سياسي إسرائيلي قوله إن الاتصالات تجري بهدف التنسيق لهذا اللقاء ومحاولة عقده في غضون الأسبوعين المقبلين.

وأشارت القناة إلى أنه منذ تحطم الطائرة الروسية في سوريا خلال شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، يسعى نتنياهو لتحديد موعد للقاء بوتين، إلا أنه لم ينجح في ذلك حتى الآن.