البرغوثي يلتقي الممثل الروسي ويؤكد مشاركة المبادرة في لقاء موسكو

رام الله- وطن: استقبل الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، ممثل روسيا الاتحادية لدى السلطة الفلسطينية السفير حيدر أغانين، وناقش معه الاوضاع التي يعيشها الشعب الفلسطيني والتحديات التي تواجهه.

ورحب البرغوثي بالمبادرة الروسية لعقد اجتماع للقوى الفلسطينية في موسكو للحوار بشأن إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وأكد ان وفدا من قيادة المبادرة الوطنية الفلسطينية سيشارك في اجتماع موسكو، وعبر عن أمله بأن يستفيد الجميع من هذه الفرصة لشق طريق تحقيق الوحدة الوطنية التي لا يمكن بدونها التصدي للتحديات الخطيرة التي تواجه أمام الشعب الفلسطيني.