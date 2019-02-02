الطيراوي: ندرس اتخاذ إجراءات ضد حماس مباشرة دون المساس بالمواطنين في غزة

رام الله- وطن: كشف عضو اللجنة المركزية لفتح اللواء توفيق الطيرواي، أن السلطة تدرس اتخاذ إجراءات ضد حركة حماس مباشرة دون المساس بالمواطنين في قطاع غزة.

وقال الطيراوي في لقاء على تلفزيون فلسطين، مساء اليوم، إن السلطة تدرس الآن كيفية التعاطي مع حماس مباشرة دون المساس بالمواطنين في غزة، بهدف "الضغط عليها حتى تعود لرشدها للبيت الفلسطيني" وفق وصفه.

وأضاف "هذه الإجراءات التي يتم دراستها من أجل الذهاب لبؤرة المرض بعيداً عن أهلنا في غزة، لأن ليس جميع غزة حماس".

ولم يوضح الطيراوي ما هي هذه الإجراءات.

وقال الطيراوي إن السلطة أخطأت كثيراً في أنها لم تأخذ إجراءاتها "العقابية ضد حماس" في اليوم التالي للانقسام.

وأضاف "لكن حلم ابو مازن كان مختلفاً، وهو اعطاء فرصة لحماس للارتداع". مشيراً إلى أنه تم إعطاءها ثلاثة فرص لذلك.

وبخصوص اللجنة الإدارية التي شكلتها حماس لإدارة المؤسسات الحكومية في غزة، وتم الإعلان عن حلها عام 2017، قال الطيراوي إن اللجنة الادارية لم تحل.

وأضاف "هم قالوا اننا قمنا بحلها لكن بقيت تعمل، والدليل أن الوزراء عندما كانوا يذهبون لغزة، وكانوا يمنعوهم من ممارسة عملهم في الوزارات".

وأشار إلى أنه لا يوجد لقاءات أو حوارات مع حماس. مضيفاً: المطلوب منها أن توافق على كل ما تم الاتفاق عليه أو تتحمل المسؤولية كاملة.