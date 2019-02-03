الشعبية والديمقراطية لـوطن: التقينا بفتح وأكدنا رفضنا المشاركة في الحكومة الفصائلية

رام الله- وطن: أعلنت الجبهتان الشعبية والديمقراطية، في حديث لـ وطن رفضهما المشاركة في "الحكومة الفصائلية" القادمة.

وأكدت الجبهة الشعبية، مساء اليوم الأحد، عقب اجتماعها مع حركة فتح، على رفضها المشاركة في "الحكومة الفصائلية" القادمة.

وقال القيادي في الجبهة الشعبية عمر شحادة لـ وطن ، إن الجبهة الشعبية أعلنت موقفها الرافض من حكومة فصائلية خلال اجتماعنا مع حركة فتح.

وأضاف أن عنوان المواجهة للتحديات الوطنية والتآمر على القضية الفلسطينية بما في ذلك صفقة القرن وقانون القومية وسياسات حكومة اليمين الإسرائيلية القائمة على تصفية القضية الفلسطينية، لا يمكن مواجهتها عبر حكومة "لسلطة بلا سلطة"، لأن عنوان هذه المواجهة لا يمكن أن ينجح الا بانهاء الانقسام الفلسطيني.

وأشار شحادة: دعونا حركة فتح الى تعليق هذا المشروع القائم على تشكيل حكومة فصائلية، والدعوة الى تفعيل وتطوير دور منظمة التحرير من أجل التوافق على حكومة وحدة وطنية موحدة عبر انتخابات شاملة، تقود الى عقد مجلس وطني توحيدي جديد، وقيادة شعبية موحدة، ولجنة تنفيذية جديدة تكون بمثابة الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

من جهته، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية حلمي الأعرج، إن "الديمقراطية" التقت بممثلين عن حركة فتح الخميس الماضي، بشأن تشكيل "الحكومة السياسية الفصائلية"، وأكدت الجبهة لفتح رفضها المشاركة في هذه الحكومة.

وأضاف الأعرج إن "الحكومة الفصائلية" لا تنهي الانقسام بل تعززه، ولا تقدم حلولاً للأزمة التي تمر بها الحركة الوطنية وشعبنا، ولن تكون بمستوى التحديات في مجابهة صفقة القرن وانهاء الانقسام والتصدي لقانون القومية اليهودي.

وأوضح "قدمنا اقتراحاً بديلاً لذلك وهو تشكيل حكومة انتقالية، جوهرها موافقة الجميع عليها بما فيهم حماس، وتكون مهمتها الرئيسية إجراء الانتخابات الشاملة (تشريعي، رئاسية، مجلس وطني)، وبغض النظر من يكون في الحكومة سواء مستقلين او غير ذلك".

وأشار إلى أن "الحكومة الفصائلية المطروحة" لن تستيطع إجراء الانتخابات، التي تعتبر المخرج للأزمة الحالية ولن تستطيع تجديد النظام السياسي بكل مكوناته.

وأكد الأعرج أن "الحكومة الفصائلية" ضرب لكل الاتفاقات الموقعة والتي جوهرها تشكيل حكومة وحدة وطنية للتحضير للانتخابات الشاملة، مما يعني أن هذه الحكومة لن تستطيع اجراء الانتخابات الا اذا شاءت اجرائها بدون غزة، ونحن نقول غزة كما القدس، فلا يمكن اجراء الانتخابات بدون غزة ولا يمكن اجراء الانتخابات في غزة بدون موافقة حماس.