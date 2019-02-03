قوى بيت لحم تستنكر حادثة الاعتداء على مستشفى الجمعية العربية

بيت لحم- وطن: أصدرت القوى الوطنيه في مدينة بيت جالا ببيت لحم، مساء اليوم الأحد، بياناً تستنكر فيه الاعتداء على مستشفى الجمعية العربية وطواقمها الطبية.

وقالت القوى في بيانها:

في الوقت الذي نسعى جاهدين بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية لتوفير وتعزيز الأمن الاجتماعي للمواطنين والمؤسسات المجتمعية في المدينه والمحافظه ونعمل على محاربة كافة مظاهر التسيب والفساد الاجتماعي والسلوكيات السلبيه التي دأب بعض الموتورين على ممارستها وانتهاجها بعيدا عن الأعراف والتقاليد الوطنيه و الاجتماعيه وأخلاقيات شعبنا الاصليه التي شكلت سياجا حاميا لبنيتنا الاجتماعية.

اهلنا الأكارم ٠٠٠٠اننا في القوى الوطنيه نعبر عن ادانتنا واستنكارنا الشديد للاعتداء الهمجي والوحشي الذي قام به مجموعه من المستهترين بالقيم والأخلاق الانسانيه عبر الاعتداء على مستشفى الجمعية العربيه وطواقمها الطبيه وموظفيها بطريقه همجية أدت بإصابتهم بجروح عديده، وانطلاقا من مسؤوليتنا الوطنيه و الاجتماعيه فإننا ندعوا إلي ضبط النفس ومحاسبة المعتدين واتخاذ الإجراءات والقانونية والاجتماعيه لتشكل درعا لكل المستهترين بحياة اهلنا ومؤسساتنا الوطنية.