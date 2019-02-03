الاحتلال يفرج عن الأسيرين الجريح سامر عابد وياسر عمارنة قرب جنين



جنين- وطن: أفرجت سلطات الاحتلال، اليوم الأحد، عن الأسير الجريح سامر عابد (29 عاما)، من بلدة قبلان جنوب نابلس، على حاجز الجلمة العسكري شمال شرق جنين.

وأفاد مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، بأنه جرى نقل الأسير المحرر عابد، الذي أمضى في سجون الاحتلال ثلاث سنوات، إلى مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي، لإجراء فحوصات جراء إصابته بثلاث رصاصات أثناء اعتقاله .

وفي سياق متصل، أفرجت سلطات الاحتلال اليوم عن الأسير ياسر محمد عمارنة من يعبد جنوب غرب جنين، بعد أن أمضى ثلاث سنوات في سجونها.

(وفا)