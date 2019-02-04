الاحتلال يعتقل 16 شابا من الضفة

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، 16 شابا من مناطق متفرقة بالضفة، وعرف من المعتقلين.

وافادت مصادر محلية، ان قوة للاحتلال اعتقلت الشاب مؤمن أبو حمادة (19 عاماً) من منزله في مخيم جنين، والشابين حمودي النصيف الغوادري ورامي مرعي، خلال اقتحامها الحي الشرقي في جنين، والشاب ثائر حسين عصاعصة (17 عاما)، خلال اقتحامها حي الزهراء في المدينة.

كما جرى اعتقال الشاب منذر أبو محيميد من قرية بيت تعمر شرق بيت لحم على "حاجز 300" شمال المدينة.

وداهمت قوات الاحتلال عدة بناياتٍ سكنية وصادرت مبلغًا ماليا من أحد المنازل فيها داخل حيْ عين مصباح بمدينة رام الله.

واعتقلت الشابين احمد جمعة عواد وعواد سمير ابو عواد من منزلهم في مخيم قدورة وسط رام الله. كما داهمت منزل عائلة الشهيدة سماح زهير مبارك في المخيم.

واندلعت مواجهات في قرية المزرعة الغربية شمال غرب رام الله، وتم دهم منزل الأسير يحيى ربيع في قرية المزرعة الغربية . كما اعتقلت إبراهيم محمود البرغوثي من عابود غرب رام الله، ومن سلواد شرق رام الله اعتقلت كلا من: عدي عمر حامد ومحمود عمر عزات حامد وعماد موسى باجس حامد.

وفي الخليل اعتقلت الاسير المحرر مقداد القواسمي من مدينة الخليل فيما اصيب الشقيقين إبراهيم ونور مقبل من مخيم العروب شمال الخليل بعد اقتحام مخبز يعملون فيه حيث تم الاعتداء عليهم بأعقاب البنادق من قبل جنود الاحتلال، كما اعتقلت حسام ابو شخيدم.

ومن طولكرم اعتقلت قوات الاحتلال الاسير المحرر منذر عاشور.