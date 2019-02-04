مشاورات تشكيل الحكومة تنتهي اليوم

رام الله - وطن: أعلن أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح" ماجد الفتياني أنه من المقرر أن تنهي اللجنة المكلفة من مركزية "فتح" حواراتها اليوم مع مختلف الفصائل، وعدد من الشخصيات المستقلة بخصوص تشكيل حكومة فصائلية.

وأكد الفتياني، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" صباح اليوم الاثنين، حرص حركة "فتح" على إجراء المشاورات مع كل الفصائل، رغم إدراكها لمواقف بعض الفصائل، مشيرا إلى أن الجبهة الشعبية أعلنت عدم المشاركة في الحكومة المقبلة انطلاقا من مواقفها السابقة بعدم المشاركة في أي حكومة فلسطينية منذ عام 1994، كما أعلنت الجبهة الديمقراطية أيضا عدم مشاركتها.

ولفت الفتياني إلى أن لقاء الشخصيات المستقلة وممثلين عن المجتمع المدني سيتم مساء اليوم للاستماع إلى آرائهم حول شكل الحكومة المقبلة.

وأوضح أن حزبي الشعب و"فدا" عادوا إلى قواعدهم التنظيمية ومكاتبهم ولجانهم المركزية لاتخاذ الموقف النهائي حول المشاركة في الحكومة المقبلة.

وفيما يتعلق بالأسماء التي تناولتها وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول تشكيلة الحكومة، جدد الفتياني التأكيد على أنه لم يتم حتى الآن تداول أي أسماء حول رئيس الحكومة أو الوزراء خلال الحوارات التي تم إنجازها حتى الآن، مشددا على أنها حوارات وليست مشاورات لتشكيل الحكومة.

وأشار إلى أنها تسريبات إما بهدف التشويش أو حرف البوصلة عن الاتجاه الصحيح، أو لتحقيق رغبات شخصية للبعض.