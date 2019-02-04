في غزة.. رحال يتحدى الحصار!

غزة- وطن: بين أزقة وحارات محافظات قطاع غزة الخمس، يتجول عبد الرحيم الزريعي (24عاماً) من سكان مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، الملقب بـ "رحّال غزة"، مشياً على الأقدام، حاملاً حقيبته وما تحتويها من معدات بسيطة، ليكتشف أماكن ومواقع أثرية يغفل المواطنين عن زياراتها، مشبعاً رغبته في اكتشاف أماكن ومواقع أثرية جديدة.

الزريعي أكد لـ وطن، أن حبه وشغفه للتجوال كان منذ نعومة أظفاره، إلا أنه بعد تخرجه من الجامعة وعدم حصوله على فرصة عمل، قرر خوض رحلة الاكتشاف، والتعرف على أماكن ومواقع أثرية داخل القطاع.

وأوضح أن أحد أهم المعيقات التي واجهته، هي عدم وجود المعدات الخاصة بالتخييم في القطاع، مشيرا إلى أنه دخل في تحدٍ على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مع شركة أردنية تبيع معدات التجوال وفاز بالتحدي، وكانت جائزته معدات تخييم، ولكن التحدي الأصعب كان وصول المعدات من الأردن لغزة، والذي استغرق 9 أشهر.

وأكد الزريعي عبر وطن أن هناك الكثير من الأماكن في القطاع التي لا يعرفها المواطنون، وقال: من خلال تجوالي بين محافظات القطاع، عملت على نشر معلومات توثيقية عن الأماكن والمواقع التي زرتها عبر مدونتي الخاصة ومواقع التواصل الاجتماعي في كتابة منشور صغير مع عدد من الصور ومقاطع الفيديو، عن كل مكان أزوره.

وبين أن هدفه الأساسي من تجوالاته هو التوعية بفلسطين ومناطقها، وإزالة الغبار المتراكم عن المواقع الأثرية فيها.

ويطمح الزريعي إلى الحصول على فرصة للسفر خارج قطاع غزة، والتجول حول العالم والتعرف على ثقافات جديدة.



