القبض على سيدة بشبهة التحرش والنشل في الخليل

رام الله- وطن: ألقت الشرطة اليوم القبض على سيدة بعد قيامها بالدخول لثلاث محال للجزارة، والتحرش بأصحابها والهائهم وسرقة ما بداخل هذه المحال من مبالغ مالية في الخليل.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وبناء على عدة شكاوى تلقتها الشرطة من أصحاب محال للجزارة تتعلق بقيام سيدة بالدخول لمحالهم والتحرش بهم جنسيا والقيام بإلهائهم ونشل ما بداخل المحال من مبالغ مالية قدرت بــ 3 آلاف شيكل، على الفور باشرت شرطة المباحث العامة إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات هذه الجرائم والقاء القبض على الفاعلة .

وأضاف البيان، بأنه وبعد الانتهاء من عملية جمع المعلومات والأدلة من مسرح الجرائم تمكنت المباحث العامة من تحديد هوية المشتبه بها والقاء القبض عليها وضبط جزء من المبالغ المسروقة بحوزتها .

هذا وأكد البيان على توقيف المشتبه بها مدة 24 ساعة واحالتها للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقها حسب الأصول .