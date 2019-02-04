اعتصام وإضراب لاتحاد مستوردي السيارات المستعملة غدا

رام الله- وطن: أكد رئيس اتحاد مستوردي السيارات المستعملة جلال ربايعة في حديث لـوطن، أن الاتحاد قرر تنظيم اعتصام يوم غد الإثنين أمام وزارة المالية، كون كل الجلسات مع الوزارة مُبهمة وبلا فائدة، ولم تقد شيئا لحل مطالب الاتحاد.

وقال: "قبل ثلاثة أيام جلسنا مع وزارة المالية وكانت جلسة نقاش مبهمة ولم تطبق أي من مطالبنا، والتي تنص على ان تعود القيم الى ما كانت عليه، اي الغاء رفع قيمة السيارات التي سيتم استيرادها في العام 2019 بنسبة تتراوح ما بين 10-30%، والغاء الفاتورة والمرابح غير المرئية المفروضة علينا".

وأضاف: بند القيم لم يتم تعديله وفق النظام المعمول به في دائرة الجمارك، وباقية كما هي حتى اللحظة، وإن لم تعدل لن يتمكن اي مستورد من استيراد سيارة واحدة".

واشار الى "ان مايجري هي وعودات وكلها عبارة عن ابر تخدير، من تاريخ 17 تشرين اول /اكتوبر الماضي والسيارات في الموانئ والمعارض، مضيفا "ما حد عارف يبيع او يشتري".

وأكد أنهم سينظمون اعتصاما غدا امام وزارة المالية بحشد مستوردي السيارات واصحاب المعارض في المحافظات، وقد نقرر الاضراب بعد الاعتصام ايضا، وسيكون هذا الاضراب الثاني لنا، حيث ان اضرابنا الاول والذي كان يوم 31 كانون اول /ديسمبر الماضي علقناه بعد وعودات بتلبية مطالبنا، والاسبوع القادم سيكون لنا اعتصام امام مجلس الوزراء.