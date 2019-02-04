آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الثلاثاء

غزة- وطن: أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة اليوم الاثنين، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء.

وقالت الداخلية في بيانٍ مقتضب أن السفر ليوم غدٍ الثلاثاء سيكون "للمتبقي من الحافلة السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة، من كشف (1/31)".

وشددت على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها.

ونوّهت إلى ضرورة التواجد غدا الساعة 06:30 صباحا في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب المسافرين أمتعتهم للسفر، وإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

لمُطالعة الأسماء في كشف السفر: اضغط هنا