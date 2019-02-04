الشرطة تكشف ملابسات جريمة تهديد وابتزاز الكتروني في الخليل

الخليل- وطن: كشفت الشرطة اليوم ملابسات جريمة تهديد وابتزاز الكتروني على موقع الفيس بوك والتي طالت احدى السيدات في الخليل .

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وبناء على شكوى تلقتها شرطة المباحث العامة من احدى السيدات والتي تتعلق بقيام شخص مجهول بتهديدها بنشر صورها ومعلوماتها الشخصية وابتزازها أخلاقيا مقابل عدم النشر، على الفور باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات الجريمة ومعرفة الفاعل.

وأضاف البيان، بانه وبعد الانتهاء من جمع المعلومات والأدلة الالكترونية تمكنت وحدة الجرائم الالكترونية من تحديد هوية المشتبه به والقاء القبض عليه وضبط الهاتف الذي يحوي صور ومعلومات المشتكية بحوزته والتحرز عليه اصولا .

هذا واكد البيان توقيف المشتبه به مدة 24 ساعة واحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه اصولا.