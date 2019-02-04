بالفيديو .. رئيس السلفادور الجديد أدى طقوساً عند حائط البراق

رام الله - وطن: فاز نايبب بوكيلي (نجيب ابو كيلة) 37 عاماً وهو من أصول فلسطينية بانتخابات الرئاسة في السلفادور بعدما ضمن أغلبية الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات.

وكان أبو كيلة قد قام بزيارة الى إسرائيل العام الماضي حيث اجتمع بمسؤولين في حكومة الاحتلال بينهم رئيسي بلديتي تل أبيب والقدس.

وشارك أبو كيلة خلال زيارته في طقوس عند حائط البراق، وهو ما يظهره مقطع فيديو جرى نشره خلال زيارته حينها، وهو ما استنكره الفلسطينيون الذين نددوا بزيارته وتنكره لتاريخ والده وهو احمد أبو كيلة قطان الذي كان يعرف بأنه رجل أعمال ناجح اشتهر في السلفادور بلقب "الإمام" كونه بنى مسجداً وكان إمامه.