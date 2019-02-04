توقيع قرار هدم منزل الأسير عاصم البرغوثي وإخطار بهدم منزل شقيقه الشهيد صالح

رام الله- وطن: وقع مسؤول المنطقة الوسطى العسكرية في جيش الاحتلال،جنرال نداف بدان، اليوم الاثنين، على أمر هدم منزل الأسير عاصم البرغوثي.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال أفخاي أدرعي إنه تم إصدار أمر الهدم بعد رفض الاعتراض الذي قدمته عائلة البرغوثي ضد الهدم.

وأشار الى أنه تم فجر اليوم، تسليم العائلة اخطار بنية جيش الاحتلال هدم منزل الشهيد صالح البرغوثي.

ويتهم الاحتلال الأخوين البرغوثي بتنفيذ عملية إطلاق نار قرب "عوفرا" في تاريخ 9.12.2018، والتي قتل فيها إسرائيلي وأصيب 7 أخرين. وكذلك نفذ عاصم عملية إطلاق نار في مفرق "غفعات أساف" بتاريخ 13.12.2018، بعد اغتيال الاحتلال لشقيقه صالح، والتي قتل فيها جنديان من جيش الاحتلال وأصيب آخرين.