عطوة عشائرة لإنهاء أزمة الاعتداء على جمعية بيت لحم العربية للتأهيل

بيت لحم- وطن: اثمرت الجهود العشائرية في محافظة بيت لحم الرامية لانهاء ازمة الاعتداء على مستشفى جمعية بيت لحم العربية للتاهيل عن التوصل لاتفاق عشائري يتمثل بعطوة عشائرية اليوم الاثنين الساعة الرابعة والنصف حيث سيتم تقديم العطوة بحق من تم الاعتداء عليهم في قاعة الفينيق بمخيم الدهيشة وبشكل يشمل كافة المصابين، فيما اكدت جمعية بيت لحم العربية للتاهيل اللجوء للقضاء لمحاسبة كافة من تثبت ادانته بالاعتداء على طواقمها.

ومنذ ساعات الصباح الباكر زار محافظ بيت لحم كامل حميد وقادة الاجهزة الامنية مقر الجمعية، حيث استمعوا الى شرح مفصل من مديرها لحادثة الاعتداء وتفاصيله.

وأكد حميد أن القانون سيأخذ مجراه لفرض الامن والنظام. مشيرا إلى اعتقال 8 اشخاص من المتهمين بالاعتداء على مستشفى الجمعية العربية والمطعم وجاري ملاحقة باقي المتورطين.

إلى جانب ذلك، نظم موظفو جمعية بيت لحم العربية للتأهيل وقفة احتجاجية امام مقرها، تنديدا بالاعتداء االذي وقع بالمستشفى فجر يوم امس، والذي تم فيه ضرب الطواقم الطبية ورجال الأمن في المستشفى، وتحطيم محتويات قسم الطواريء فيها.

وخلال الوقفة، قال الطبيب داوود الشطريت الذي تعرض للاعتداء إن الجمعية العربية لها تاريخ طبي كبير وانجازات عظيمة في المجتمع الفلسطيني وانقذت حياة الآلاف من الحالات التي قصدت الجمعية.

وأضاف شطريت: المشكلة لا تتعق بالاخطاء الطبية ، وإنما بالأشخاص فاقدي الوعي نتيجة كمية الكحول التي تناولوها، يهاجمون صرح طبي في ساعات الفجر الباكر دون الاكتراث لخصوصية المكان الموجودين فيه، ويتم الاعتداء على الأطباء والعاملين والساهرين من اجل انقاذ ارواح المرضى".

واضاف شطريت: الرسالة التي اوجهها لرواد مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تحكم على الموضوع يجب ان تكون على دراية بالحدث، مستشفيات الضفة ليست للملاحم أو المجازر، هي لانقاذ اي شخص يتوجه لها، والضغط الذي يتحمله الطبيب أو الممرض ادى لغيابه عن اهله لمدة اسابيع، ولا يجوز ان يقابل بهذه التصرفات غير المسؤولة".

وقال رئيس مجلس ادارة جمعية بيت لحم العربية للتأهيل موسى درويش إن "الاعتداء مأساة ولا يوجد كلمات توصف الجريمة التي حدثت، نحن مستشفى للشعب الفلسطيني بأكمله، والاعتداء عليها هو اعتداء على الشعب الفلسطيني بأكمله، نحن هنا لنضمد الجراح ولسنا ساحة للخلافات".

واضاف درويش:" نحن كجمعية لا يمكن أن نحل حل عشائري لسبب بسيط لاننا لدينا مطلب بأن التحطيم الذي حدث داخل قسم الطواريء يجب ان يتم ترميمه، وقضية الاشخاص الذين اعتدوا هي قضيتهم ايضا مع أجهزة الشرطة والامن ، وانا انقل كافة الحقوق واسباب الاعتداء للقانون وأجهزة الأمن الفلسطينية".