طاقم طبي ينجح باستئصال كلية بالمنظار في غزة

غزة- وطن: نجح طاقم طبي برئاسة رئيس قسم جراحة المسالك البولية بمجمع الشفاء الطبي الاستشاري فايز زيدان باستئصال الكلى اليمني بالمنظار لمريضة في أوائل العشرينات.

وأوضح زيدان أن المريضة كانت تعاني من آلام في الجانب الأيمن من البطن، وتبين بعد إجراء الفحوصات الإشعاعية وجود ضمور في النسيج الكلوي، مع تضخم كبير في الكلية عبارة عن كيس بحجم 25سم.

وذكر أنه تم إدخال المريضة لقسم العمليات لإجراء عملية استئصال الكلى اليمنى بالمنظار، مشيرًا إلى أنه "لأول مرة تجرى مثل هذه العملية بهذا الحجم وبطواقم محلية دون أي تدخل من الوفود الأجنبية، الأمر الذي يعزز قدرة الطواقم الطبية على إجراء مثل هذه الحالات".

واعتبر زيدان إجراء العملية "إنجاز ضخم، كونها أدخلت خدمة جديدة بقسم جراحة المسالك".

وأوضح أن من مزايا العملية تكمن في عدم تعرض المرضى إلى فتق جراحي، مع تقليل العبء على صحة المريض وتقليل أيام مكوثه في القسم، بما يعطي المجال لمرضى أخرين.

وقدم زيدان شكره لكافة الطواقم الطبية التي شاركت في هذا النجاح الطبي.