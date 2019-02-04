معاريف: حماس فرضت شروطها لتثبيت تفاهمات التهدئة

القدس- وطن: ذكرت صحيفة معاريف العبرية، اليوم الإثنين، أن حركة حماس نقلت للمبعوث الخاص للأمم المتحدة "نيكولاي ميلادنيوف" شروطها لتثبيت تفاهمات التهدئة مع الاحتلال.

ونقلت الصحيفة العبرية أن حماس طالبت ملادينوف بضمانات دولية لتثبيت التهدئة مع الاحتلال، حيث قالت إنه خلال اللقاء الأخير، الذي عقد بين قيادات الحركة والمبعوث الدولي لمنطقة الشرق الأوسط "نيكولاي ميلادنيوف"، طالبت حماس برفع الحصار عن غزة، ورفع القيود الإسرائيلية على المنحة القطرية لتثبيت التهدئة.

وأضافت أن حماس طالبت مصر والأمم المتحدة بضمانات دولية، للحفاظ على الهدوء، وإلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار وتفاهمات التهدئة معها.

وبحسب الصحيفة العبرية فإنه جرى خلال اللقاء الأخير، الذي عقد بغزة وجمع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ورئيس المكتب السياسي للحركة بغزة يحيى السنوار ورئيس وفد المخابرات المصرية أحمد عبد الخالق وميلادنيوف، تقديم ضمانات جديدة لحماس.

ووفقا لـ"معاريف"، فقد تعهد الوفد المصري لحماس بالالتزام بفتح معبر رفح البري دائما، دون وجود عناصر السلطة الفلسطينية، في حين تعهد ملادينوف لحماس بضرورة رفع الشروط الإسرائيلية على المنحة القطرية.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن هذا اللقاء هو الأول من نوعه الذي يجمع وفد المخابرات المصرية مع المبعوث الدولي ميلادنيوف وقادة حركة حماس بغزة، بهدف التوصل إلى تهدئة في القطاع.

وأشارت صحيفة "معاريف" إلى أن وفدا من قيادات حركة حماس وصل أمس إلى القاهرة، وسيجتمع اليوم برئيس جهاز المخابرات المصرية، لمباحثة التهدئة مع إسرائيل، وبعض الملفات الفلسطينية العالقة، منها ملف المصالحة الفلسطينية.