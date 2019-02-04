إصابتان برصاص الاحتلال على حاجز "الجلمة" في جنين

جنين- وطن: أكد الهلال الاحمر، أن طواقمه نقلت، مساء اليوم الاثنين، شاب مصاب بإصابة خطيرة برصاص جيش الاحتلال قرب حاجز "الجلمة" في جنين.

وأوضحت الطواقم أن إصابة أخرى في المكان يمنعهم الاحتلال من الوصول اليها أن نقلها، ولم تعرف حالتها الصحية بعد.

ووفق معلومات شهود عيان فإن الشابين كانا على دراجة نارية، أطلق عليهم جيش الاحتلال الرصاص، مما تسبب بأصابتهما.

بينما أعلن جيش الاحتلال، أن جنوده قتلوا فلسطينياً بزعم اطلاقه للنار والقاء عبوة تجاه الجنود قرب حاجز "الجلمه" في جنين.