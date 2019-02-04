بالفيديو | شجار بين عشرات الشبان بالمفرقعات والحجارة في كفر مندا

كفر مندا- وطن: اندلع شجار مساء اليوم الإثنين، بين عشرات الشبان في قرية كفرمندا بالداخل، تخلله إطلاق ألعاب نارية، في تجدد آخر للشجار العائلي المستمر.

وأطلق أطراف الشجار المفرقعات والحجار على بعضهم البعض، وعلى المنازل والمركبات، فيما شوه أشخاص يلحقون بمركبة ويقومون بتكسيرها بالعصي، وفق ما ذكر موقع "عرب 48".

تجدر الإشارة إلى أن القرية شهدت عدّة شجارات على خلفية انتخابات السلطات المحلية الأخيرة، وأُصيب في آخر شجار مساء الجمعة، شاب بجروح وصفت بالمتوسطة، وتم اعتقال بعض الشبان.