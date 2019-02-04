جرافيك | 40 انتهاكا إسرائيليا ضد الإعلام الفلسطيني خلال كانون ثاني 2019

رام الله- وطن: رصدت وزارة الإعلام (40) انتهاكاً من قبل جيش الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال شهر كانون ثاني "يناير" الماضي.

وذكرت الوزارة في تقرير لها، الاثنين، أن جيش الاحتلال قام باستهداف (31) صحفياً ومجموعتين صحفيتين، كما قامت جيش الاحتلال بالتشويش على تردد إذاعة واحدة أثناء بثها برنامجاً وطنياً حول الأسرى، وأوعزت بحذف صفحة إخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).

فيما يلي جرافيك يوضح الانتهاكات: