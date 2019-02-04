مسيرة حاشدة في جنين تنديداً بجريمة قتل الشهيد طوالبة

جنين- وطن: شارك مئات المواطنين في مسيرة حاشدة وغاضبة انطلقت من أمام مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين، مساء اليوم الأثنين، تنديدا بجريمة اعدام الشهيد الشاب عبد الله فيصل عمر طوالبة (19 عاما)، من الجلمة، وإصابة الفتى عمر أحمد أبو حنانة (16 عاما) من قرية عرانة، بجروح جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، أثناء تواجدهم مدخل قرية الجلمة .

وشارك في المسيرة التي جابت شوارع المدينة وهم يرفعون جثمان التشهيد على الأكف، قادة وفصائل العمل الوطني الى جانب مئات المواطنين، مرددين هتافات تدعو إلى الوحدة الوطنية ورص الصفوف لمواجهة التحديات والجرائم الإسرائيلية المستمرة بحق أبناء شعبنا.

وندد المشاركون بالصمت الدولي على جرائم الاحتلال، مطالبين بتوفير الحماية لشعبنا الأعزل الذي يواجه القتل والاعتقال من قبل جيش الاحتلال بكل قسوة ووحشية.

وكان شهود عيان وأقرباء الشهيد طوالبة، قد أكدوا أنه تم إعدامه بدم بارد عند مدخل قرية الجلمة وهو عائدا مع زميله الجريح من عملهم في البناء، ونفوا بشدة مزاعم الاحتلال انهما ألقيا عبوة ناسفة صوب الجنود.

وأعلنت فعاليات جنين والجلمة عن تشييع جثمان الشهيد غدا في موكب جنائزي مهيب ينطلق من أمام مستشفى جنين وصولا الى قرية الجلمة مسقط رأسه .