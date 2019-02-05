الاحتلال يواصل اعتقال ماتبقى من عائلة الشهيد صالح البرغوثي

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، سهير البرغوثي ام عاصف البرغوثي زوجة الاسير عمر البرغوثي ووالدة الشهيد صالح والاسرى عاصم وعاصف ومحمد، من قرية كوبر شمال رام الله.

كما اعتقلت كل من زاهي البرغوثي ، ساهر البرغوثي ، شقيقي ام عاصف، اضافة الى حمزه عواد وحذيفة البرغوثي من كوبر، وكل من احمد عبد الحافظ واسماعيل ابو شخيدم من قرية ابو شخيدم شمال رام الله.

وصادرت قوات الاحتلال ثلاث مركبات تعود لكل من الأسير زياد شلالده واسماعيل البرغوثي وسرحان مشعل.

كما جرى اعتقال ايهاب خويرة ويوسف ابو عادي وفارس عبد الجابر من قرية كفر نعمة قضاء رام الله.

وشهدت قرية ابو شخيدم مواجهات ادت الى اصابة شابين احدهما بعيار مطاطي بالرأس والثاني بعيار ناري بالقدم .

واقتحمت قوة للاحتلال بلدة روجيب شرق نابلس ومخيمي بلاطة والعين واعتقلت عبادة محمد شريم رواجبة ونادر ساهر حجازي من بلدة روجيب شرق نابلس، كما اقتحمت مخيم العين وداهمت منزل مهران ابو خميس وصادرت مقتنيات منه.

وفي الخليل اعتقل الاحتلال كل من مجاهد محمد أبو جحيشة،و معتز محمد أبو جحيشة من بلدة إذنا غربا. ومن جنين محمد بسام بعجاوي وزيد أحمد بعجاوي، وأحمد بعجاوي ومحمد جوابرة من يعبد في القضاء، اضافة الى محمد ناصر إبراهيم ديرية وإبراهيم خالد ديرية من بيت فجار.