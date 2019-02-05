أجواء مغبرة وارتفاع على درجات الحرارة اليوم

رام الله- وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا ومغبرا وجافاً ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة بحدود 6 درجات مئوية والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتكون الأجواء هذه الليلة، غائمة جزئيا وباردة نسبيا إلى باردة والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وقالت دائرة الأرصاد، إن البلاد تتأثر يوم غد الأربعاء، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، ليكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ومغبر ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، وتشتد وتكون غزيرة خلال ساعات الليل ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكو الجو الخميس غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بعواصف رعدية، تضعف فرصة الهطول خلال ساعات المساء والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين يومي الأربعاء والخميس من خطر: تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، ومن خطر التزحلق على الطرقات.