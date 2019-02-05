يمكنك تعديل التغريدة في "تويتر" خلال 30 ثانية فقط

وطن: أعلن مؤسس موقع "تويتر" جاك دورسي أنه ربما يمكن السماح مستقبلاً بتعديل التغريدات التي ينشرها المستخدمون عبر المنصة الاجتماعية الشهيرة، لكنه ألمح إلى أن النص الأصلي للتغريدة قد يبقى متاحا للاطلاع.

وقال دورسي في مقابلة مطولة مع المقدم الشهير جو روغان، إنه قد يسمح بفترة زمنية تمكن المستخدم من تعديل تغريداته، مقترحا ما بين خمس إلى 30 ثانية بعد إرسال التغريدة.

وقال إن "تويتر" يدرس أيضا السماح برؤية النص الأصلي للتغريدات المعدلة.

وكان تويتر قد قرر في عام 2017 زيادة الحد الأقصى لأحرف التغريدة الواحدة من 140 إلى 280 حرفا، حتى يتمكن "الجميع من التعبير عن أنفسهم بشكل أسهل وأسرع".