رئيس بلدية بيت كاحل لوطن:اختفاء آثار 5 معلمين وطفل أثناء توجههم لمدرستهم بالبلدة القديمة

الخليل- وطن: أكد يوسف عصافرة، رئيس بلدية بيت كاحل، شمال غرب الخليل، لوطن، اختفاء آثار خمسة معلمين وطفل من البلدة، أثناء توجههم إلى مدرسة الهاجرية بالبلدة القديمة بالخليل، صباح اليوم الثلاثاء.

وبين عصافرة أن المعلومات تشبر إلى خروج المعلمين من البلدة، غير أنهم لم يصلوا مقر المدرسة في البلدة القديمة.

وقال إن المعلمين الخمسة توقفوا في منطقة وادي ابو قتيلة، ثم انطلقوا وصولا إلى منطقة غير معلومة، وفقد الاتصال بهم.

وبين أن من تعرضوا للاختفاء هم هاني عبد القادر، وكرم العصافرة، ومحمد الزهور ونجله، ومحمد العطاونة، وسامر علي الزهور.