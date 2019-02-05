وزارة العمل لوطن: اغلاق المبنى التجاري الذي توفي فيه الشاب صباحا برام الله

رام الله- وطن: أكد مدير عام التفتيش وحماية العمل علي الصاوي، لوطن، أن البناية التجارية التي توفي بداخلها الشاب أمجد منصور وأصيب اخر نتيجة سقوط رافعة كهربائية صغيرة، صباح اليوم الثلاثاء، تم اغلاقها لمخالفتها شروط السلامة المهنية.

وأوضح الصاوي ان الحادث وقع نتيجة سقوط ونش كهربائي ورافعة صغيرة مخالفة لشروط السلامة ومتهالكة حسب فحص وزارة العمل للمكان.

وأشار في حديثه الى ان البناية السكنية ذاتها كانت اغلقت 5 مرات نتيجة عدة مخالفات تتعلق باتخاذ اجراءات السلامة المهنية.

وأوضح، أنه تم التعميم على جميع المنشآت بحالة وجود اي مخالفة سيتم اغلاقها فورا دون تردد، مضيفاً انه يتم عمل جولات تفتيشية يومية على المنشآت السكنية، حيث قاموا العام الماضي بزياره 13400 زيارة.

ووجه الصاوي نداءً لاصحاب العمل والعاملين بالتزام شروط السلامة التي اقرتها وزارة العمل لحماية الجميع من اي اصابة.

ولقي الشاب أمجد عمر سعيد عمران منصور (21عاما) من سكان بلدة بدو شرق القدس مصرعه واصيب اخر نتيجه سقوطهما من اعلى مبنى قيد الانشاء في رام الله.