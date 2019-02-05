بينهم اثنان محكومان بالمؤبد.. 5 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

رام الله- وطن: أفادت إذاعة "صوت الأسرى"، أن خمسة أسرى من الضفة الغربية وقطاع غزة يدخلون اليوم، أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال بينهم اثنان محكومان بالمؤبد، وهم:

الأسير أحمد عثمان أحمد كفينة (36 عامًا) من مدينة نابلس المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2006 وأمضى 13 عامًا في السجون.

من مدينة رام الله الأسير محمد أحمد دعيس الديك (39 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2004 وأمضى 15 عامًا في السجون.

والأسير موسى لطفي نمر حامد (32 عامًا) المحكوم بالسجن 13 عامًا ومعتقل منذ عام 2009 وأمضى عشرة أعوام في السجون.

والأسير فراس سامي أحمد وردة (32 عامًا) المحكوم بالسجن 13 عامًا ومعتقل منذ عام 2009 وأمضى عشرة أعوام في سجون الاحتلال.

والأسير عماد عثمان قاسم الكفارنة "علي" من بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة المحكوم بالسجن 12 عامًا ومعتقل منذ عام 2011، وأمضى ثمانية أعوام في السجون.