القبض على شخص للاشتباه به بسلب مركبة عمومية في الخليل

رام الله- وطن: ألقت الشرطة، اليوم، القبض على أحد الأشخاص بعد الاشتباه به بسلب مركبة أحد المواطنين بالطريق العام مدينة الخليل .

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة، بأنه وبناء على شكوى تقدم بها أحد المواطنين للمباحث العامة مفادها قيام مجهول باعتراض طريقه ليلاً والاعتداء عليه وسلب مركبته العمومية، على الفور باشرت المباحث العامة إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات الحادثة ومعرفة المشتبه به .

وأضاف البيان، بأنه ومن خلال عملية جمع المعلومات والأدلة المتعلقة بالجريمة، فقد تمكنت المباحث العامة من تحديد هوية المشتبه به وإلقاء القبض عليه وضبط المركبة العمومية بحوزته .

وأضاف البيان، توقيف المشتبه به لمدة 24 ساعة وإحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول .