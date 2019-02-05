مستوطنون يقتلعون أشتال زيتون في منطقة الحمرا ببلدة يطا جنوب الخليل

رام الله- وطن: اقتلعت مجموعة من المستوطنين، اليوم الثلاثاء، عددا من أشتال الزيتون في منطقة الحمرا شرق يطا جنوب الخليل.

وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية جنوب الخليل راتب جبور، إن مستوطني مستوطنة "ماعون" المقامة على أراضي المواطنين شرق بلدة يطا، اقتلعوا ما يزيد عن 23 شتلة زيتون في منطقة الحمرا شرق قرية التوانة، تعود ملكيتها للمواطن جمعة موسى جبريل ربعي.

وأشار إلى أن اقتلاع أشجار الزيتون في المنطقة تكرر عدة مرات خلال الأعوام القليلة الماضية، موضحا أن اعتداءات المستوطنين تهدف إلى تهجير السكان من أراضيهم، لتنفيذ مخططات استيطانية جديدة ولتوسيع المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم.

وناشد جبور كافة المؤسسات الوطنية والحقوقية والدولية بالتدخل الفوري والعاجل لوضع حد لهذه الممارسات الهمجية، المدعومة من حكومة الاحتلال.

(وفا)