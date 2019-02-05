منافسة على منحة زمالة روابي – هارفارد.. و"زين" تفوز بها لهذا الفصل

وطن: حصلت الشابة الفلسطينية زين جرار على منحة برنامج "زمالة روابي" لدعم قادة حاليين وناشئين من فلسطين، لإكمال دراستها الجامعية العليا من أجل الحصول على درجة الدكتوراه في تخصص الإدارة العامة في كلية "جون كينيدي" بجامعة هارفارد للدراسات الحكومية، من خلال أطروحتها الدراسية التي قدّمت فيها توصيات محددة بشأن زيادة الشفافية في عملية وضع الميزانية العامة في فلسطين وتحقيق التوافق الأمثل للميزانية الوطنية مع أهداف التنمية والسياسة العامة.

وعملت زين كخبيرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع الشركة الرائدة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي "داتامينر"، بحيث تضمن عملها الوصول إلى الأخبار العاجلة والأحداث ذات التأثير الكبير قبل أن تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن لديها خبرة في التخفيف من حدة تغير المناخ والتواصل الإنساني والتنمية الاقتصادية والتي اكتسبتها من عملها في البنك الدولي والأمم المتحدة وقنصلية اليابان في فلسطين، وكانت قد حصلت على درجة الماجستير في الشؤون العامة في التنمية الدولية من كلية "جون كينيدي" بجامعة هارفارد للدراسات الحكومية.

وأكدت جرار: كل خطوة في مجال التعليم المتقدّم، تعد بمثابة فائدة كبيرة تعود على مجتمعنا الفلسطيني، وكل دعم للطلبة الفلسطينيين لإبراز قدراتهم وتحقيق طموحهم هو دعم للمجتمع بأكمله، وحتى نتمكن من النهوض بالاقتصاد الوطني لبلادنا علينا أن نتعلّم كيف نضع خططا مدروسة بكفاءة عالية، وهذا ما تساعدنا منحة "برنامج زمالة روابي" لتحقيقه.

وأضافت: " على رجال وسيدات الأعمال والمؤسسات العامة والخاصة أن تعطي المزيد من الجهود لدعم العقول الفلسطينية من الشباب والشابات، لأنهم هم من سيرسمون المستقبل لبلادنا، وأن يوفروا لهم فرصة كالتي حصلت عليها، فلدينا الكثير من المثابرين الذين لا يحتاجون لشي سوا الدعم والدافع لتحقيق الأفضل".

وعقّب المصري: إن نجاح شاب أو شابة فلسطينية على أصعدة دولية هو نجاح فلسطيني، ربما نحن أعطينا زين دافعا لتحقيق طموحها، لكن مسؤوليتها ستكون كبيرة أمام شعبنا كافة، مؤكدا أن الفرصة لا تزال متاحة أمام الكثير من أصحاب الإرادة من الشبان والشابات الفلسطينيين الذين حافظوا على سقف طموحهم عاليا، وعلينا جميعا أن نقدم ما استطعنا من دعم لهذه الفئة التواقة لتعلم المزيد، فبالعلم والاجتهاد تبنى الدول.

وكانت كلية "جون كينيدي" للدراسات الحكومية في جامعة هارفارد، قد أعلنت عن إطلاق "برنامج زمالة روابي" لدعم قادة حاليين وناشئين من فلسطين، ويوفر البرنامج الأقساط الدراسية والتأمين الصحي والمصروف الشهري للطلاب الفلسطينيين الملتحقين ببرامج الدراسات الجامعية العليا، كما يقدم دعماً مالياً للفلسطينيين المتقدمين لبرنامج التعليم التنفيذي للكلية وهي عبارة عن 30 برنامجا مختلفا قصير المدى، في مواضيع مختلفة تشمل القيادة، المفاوضات، إدارة الأزمات، إدارة النزاعات، الأمن، جمع الأموال، السياسة العامة والإدارة العامة، حيث حصلت على المنحة الأولى الشابة ريم الجعفري والتي أنهت فصلاً دراسيا حتى الآن.