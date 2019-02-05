شقيق أسيرين.. الافراج عن الأسير حمزة البرغوثي بعد 12 عاماً في الأسر

رام الله- وطن: من المقرر مساء اليوم الثلاثاء، أن يفرج الاحتلال عن الأسير حمزة راسم البرغوثي، من سكان قرية دير أبو مشعل، قضاء رام الله، وذلك بعد أن أنهى مدة اعتقاله كاملة في سجون الاحتلال.

مكتب إعلام الأسرى أوضح بأن الاحتلال اعتقل الأسير البرغوثي بتاريخ 4/3/2007، وأصدر بحقه لاحقاً حكماً يقضي بالسجن الفعلي مدة 12 عاماً..

وأضاف إعلام الأسرى بأن الاحتلال يعتقل من عائلة الأسير البرغوثي فردين آخرين وهما شقيقه محمد ويقضي حكماً بالسجن مدة 9 أعوام، وشقيقه حسن ويقضي حكماً بالسجن مدة 22 عاماً، ويعتقله الاحتلال منذ تاريخ اعتقال شقيقه حمزة.