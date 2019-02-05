غرينبلات يهاجم عريقات عبر "تويتر"

رام الله- وطن: هاجم مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات، عبر عدة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، متهما إياه بالإدعاء الخاطئ ونشر معلومات غير صحيحة عنه.

وقال غرينبلات في تغريداته مرة أخرى، "نشر صائب عريقات معلومات خاطئة، واتهمني بمحاولة فصل غزة عن الضفة الغربية".

واستمر غرينبلات بالزعم"ردي: أولا إن غزة والضفة الغربية انفصلا (عن بعضهما البعض) منذ عشر سنوات، جسديا وسياسيا، بين السلطة الفلسطينية وحماس. أوقف إنكار ذلك الواقع".

واضاف في تغريدته الثانية "لقد سجلت رسميا عدة مرات أن خطة السلام الخاصة بنا (صفقة القرن) تأمل في جمعهم (الضفة وغزة)، إن أمكن، ولكننا لا نستطيع أن ندعي (ولا يجب عليك أن تدعي) أن الكراهية بين حماس وفتح غير موجودة. نحن في هذا (المشروع) من أجل مساعدة جميع الفلسطينيين، في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة" وفق زعمه.

وانهى غرينبلات بالقول "صائب، نرجو أن يكون لديك احترام أكبر للفلسطينيين في كل من غزة والضفة الغربية. انهم (الفلسطينيون) يستحقونه. يرجى التوقف عن تضليلهم بمعلومات تعرف أنها غير صحيحة. لقد حان الوقت للعمل الجدي".

وكانت نهاية الأسبوع الماضي قد شهدت تراشق بالتغريدات المماثلة بين المبعوث الأميركي جيسون غرينبلات ومسؤولين فلسطينيين مثل حنان عشراوي وصائب عريقات ونبيل أبو ردينة.