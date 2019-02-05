بلدية كفر عقب مغلقة حتى إشعار آخر

القدس- وطن: بعد اطلاق النار على مقرها للمرة الثانية على التوالي خلال 24 ساعة، قررت بلدية كفر عقب شمال القدس المحتلة، اليوم الثلاثاء، تعليق الدوام حتى إشعار آخر.

وقالت البلدية في بيان صحفي لها، إنها ستواصل تعليق الدوام اعتباراً من يوم غد الأربعاء وحتى إشعار آخر، بسبب الاعتداء على مبنى البلدية بإطلاق الرصاص للمرة الثانية، مؤكدة أنها ستنظم اعتصاماً أمام مبنى البلدية ظهر يوم غد، رفضاً لهذه التعديات.

وطالبت بضرورة توفير الأمان والحماية الكافية لها ولكافة العاملين فيها لضمان استكمال عملها والعمل على توفير الحراسة الكافية لمنع تكرار هذه الحوادث مستقبلاً.