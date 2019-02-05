إيران تتوعد الاحتلال برد حاسم إن هاجمت سوريا مجددا

وطن: قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني إن إيران اتخذت إجراءات رادعة خاصة للرد على الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، حسب تعبيره.

وقال شمخاني إن الرد المقبل على الاعتداءات الإسرائيلية في سوريا سيكون حاسما وقاطعا "بحيث يكون درسا وعبرة لحكام إسرائيل الكذابين والمجرمين".

وسبق لوسائل إعلام إيرانية أن نقلت عن قائد القوات الجوية الإيرانية العميد عزيز نصير زاده قوله إن بلاده مستعدة للمعركة الحاسمة مع إسرائيل "التي ستؤدي إلى زوالها".

الجزيرة