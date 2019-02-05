اسرى الديمقراطية في النقب يدعون لحوار وطني شامل

رام الله - وطن: وجه اسرى الجبهة الديمقراطية في سجن النقب الصحراوي دعوة الى كافة قيادات شعبنا بضرورة الشروع بشكل فوري ومسؤول بحوار وطني شامل ينهي الانقسام ويهيء شعبنا لاستعادة دوره المبادر في الدفاع عن حقوقة والتصدي لصفقة ترامب ومشاريع الاحتلال وحكوماته اليمينية.

وجاءت الدعوة في ختام مؤتمر منظمة الجبهة الحزبي والذي عقد مطلع الشهر الحالي والتي شارك فيها الاسرى وتم خلالها انتخاب هيئة قيادية جديدة واقرار تعديلات على لوائح العمل الداخلية لتتناسب مع التحديات التي تعصف بالحركة الاسيرة والهجمة التي تشنها مديرية مصلحة السجون ويتصدرها وزير امن الاحتلال جلعاد اردان.